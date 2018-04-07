خريجو «ثانوية دبي» 1992 يعقدون لقاءهم الأول

عقد طلاب مدرسة ثانوية دبي خريجو سنة 1992 لقاء هو الأول لهم بعد أكثر من 26 عاما على ختامهم مرحلتهم الدراسية الثانوية.

وأكد الحضور أن اللقاء سيكون بداية لملتقى سنوي يعيد ذكريات الدراسة في ثانوية دبي التي خرجت أجيالاً متعاقبة من أبناء الوطن.

وضم اللقاء منصور الشريف، وعادل التميمي، وسلطان بن عبيد، ومحمد الحجي، وسهيل أفروشة، ووليد سطوحي، وعصام الحارون، وعبدالله الشيبة، وعامر أهلي، ومحمد بيومي، وأبوبكر البحرى، وأيوب الملا، وماهر جلفار، و أحمد الخاجة، ومعاذ الدقر، وأحمد العوضي، وعبدالله الشاعر، وعادل إدريس، وعمر مسعد، و د. مروان الزرعوني.