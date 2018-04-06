تنمية أنشطة علوم الفضاء في جامعة الشارقة

استقبل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور سليمان بركة صاحب كرسي أستاذية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «UNESCO» في علوم الفضاء والفيزيائية الفلكية فرع فلسطين، حيث تهدف زيارته لتنمية أنشطة البحث والتوعية في علوم الفضاء والفلك والفيزياء الفلكية في الجامعة، إلى جانب تأسيس ودعم شبكة اتصال لتبادل المعرفة والمعلومات في هذا المجال محلياً وعالمياً لإنتاج المعرفة في علوم الفضاء وتعزيز مكانة جامعة الشارقة والمركز عالمياً. وخلال الزيارة، تعرف الأستاذ الدكتور سليمان بركة على أهم المرافق والمراكز والإدارات والمبادرات العلمية في الجامعة.