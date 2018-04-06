منصة إلكترونية للشكاوى والمقترحات في جامعة الإمارات

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، منصة إلكترونية جديدة لنظام إدارة الشكاوى والمقترحات، بهدف تقديم أفضل وأجود الخدمات لمتعامليها وفق أعلى المعايير، وسعيها الدائم لتطوير أدائها بما يحقق رضا المتعاملين وسعادتهم وبما يعزز دور الجامعة في التميز على مستوى الخدمات المقدمة وضمان توافقها مع متطلبات الخطة الاستراتيجية والاحتياجات المستقبلية التي يتطلبها التعليم العالي.

وأكدت اليازية الظاهري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالجامعة، أن آراء المتعاملين وملاحظاتهم، تعد مرجعية هامة وأساسية تعتمد عليها إدارة الجامعة في التعرف على واقع العمل والخدمات وأوجه الخلل إن وجدت والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية في ضوء المتطلبات والمقترحات وبهدف تحسين الأداء والخدمات.