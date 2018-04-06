الإمارات تعتبر بناء الإنسان الجوهر والأساس

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضع التعليم وما يصاحبه من تمكين الأجيال الجديدة على قمة كل الأولويات كما تعتبر أن بناء الإنسان هو الجوهر والأساس لتأكيد المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة في العالم أجمع.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال حضوره مساء أول من أمس حفل التخريج الأول لطلاب كلية أبوظبي بوليتكنيك للهندسة التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية الذي ضم 608 طلاب وطالبات من مختلف التخصصات.

وحضر الحفل الذي أقيم في المسرح الوطني في أبوظبي معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتدريب والتعليم التقني والمهني والدكتور علي النقبي مدير كلية أبوظبي بوليتكنيك والدكتور أحمد العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن حفل التخرج مناسبة وطنية مهمة نتطلع فيها إلى عطاء هؤلاء الخريجين وإسهاماتهم المأمولة في نهضة الدولة وتقدم المجتمع.

وتوجه الدكتور علي النقبي بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته وتشريفه الحفل وبالتهنئة للخريجين، مؤكداً أن خريجي الدفعة الأولى يمثلون رمزاً مشرفاً للأمل المتجدد في مستقبل وطننا العزيز منذ تأسيس بوليتكنيك أبوظبي التي تضم كوكبة من المتميزين والمتميزات من مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجيا.

من جهته، أعرب الدكتور المهندس حامد النيادي مدير الاتصال الحكومي في معهد التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بتخريج هذه الدفعة في عام زايد الخير القائد المؤسس من أبناء الوطن الذين أظهروا مستوى عالياً من المهارات والإمكانات التي تؤهلهم لتحقيق التميز ورفد المؤسسات الوطنية بالكوادر البشرية المؤهلة.

وفي ختام الحفل قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بتكريم الهيئة التدريسية وتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم والدكتور علي النقبي مدير كلية أبوظبي بوليتكنيك.

أفراح البلوشي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الحفل الذي أقامه مصطفى بيق محمد البلوشي بمناسبة زفاف نجله زياد إلى كريمة محمد يوسف البلوشي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمدينة أبوظبي الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخلل الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.