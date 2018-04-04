«كهرباء دبي» تستعرض دعم العلوم المتقدمة للارتقاء بالمعرفة

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وذلك في إطار حرص الهيئة على مد جسور المعرفة والتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الخطط والأهداف الاستراتيجية.

وخلال اللقاء رحب سعيد محمد الطاير بمعالي سارة الأميري متحدثاً عن جهود الهيئة في ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي متميز لبيئة حاضنة للأبحاث والعلوم وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولتحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة خططاً استراتيجية واضحة لدعم أجندة العلوم المتقدمة للارتقاء بالمعرفة وتشجيع البحث العلمي ما ينسجم مع الأجندة الوطنية لـ «مئوية الإمارات 2071» و«رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021».

تطوير

وتحدث عن مركز البحوث والتطوير الذي تعمل الهيئة على الانتهاء من بنائه ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتنمية في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات لتمكين دبي من تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الإمارة، ويدعم رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستدامة في إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وخلق بيئة أعمال تشجع على الابتكار من خلال إنشاء منصة للإبداع والابتكار في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتدريب الكوادر الوطنية.

كما تطرق الطاير لإبرام الهيئة اتفاقيات مع هيئات ومؤسسات وشركات وطنية عالمية عدة، منها المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL)، التابع لوزارة الطاقة الأميركية، والمركز الوطني الإسباني للطاقة المتجددة (CENER) في مجال البحوث والتطوير والتعرف على أحدث التطورات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وتعاونها مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة في مجال البحوث والدراسات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبديلة.