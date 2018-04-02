370 ورشة تدريبية تثري منتدى الخليج العربي للمعلمين

انطلقت صباح أمس، أعمال منتدى الخليج العربي للمعلمين، بنسخته الرابعة تحت شعار «التعليم التكاملي STREAM في المدرسة الإماراتية»، ويتضمن 370 ورشة تدريبية يقدمها 90 مدرباً، تستهدف 8800 معلم ومعلمة في مختلف مدارس الدولة، ويستمر لمدة 5 أيام، وذلك في معهد تدريب المعلمين بعجمان.

وشهد فعاليات المنتدى، معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس التعليم في الشارقة، بحضور خبراء التعليم ورواد المعرفة، وعدد من القيادات التربوية، ومديري المناطق التعليمية، وحشد كبير من المهتمين بالشأن التعليمي، وخبراء التعليم ورواد عالميين في المعرفة، بجانب الطلبة.

ويستهدف المنتدى هذا العام بجانب المعلمين في المدارس الحكومية، كلاً من معلمي الاحتياط والمتطوعين في مبادرة «علم لأجل الإمارات» ومديري المدارس، والمعلمين في دول مجلس التعاون.

تجمع تدريبي

ويشكل المنتدى تجمعاً تدريبياً مهماً يلتقي فيه المعلمون، لتنفيذ مجموعة من ورش التدريب والبرامج الأفضل عالمياً على مدى 5 أيام بمشاركة 25 جهة متعاونة، حيث تنقسم الورش إلى مجموعتين، الأولى تتضمن 250 ورشة تدريبية تنفذ في معهد تدريب المعلمين بعجمان، و 120 ورشة تدريبية في كلية التقنية العليا للبنات في مدينة خليفة، يشرف عليها 90 مدرباً، فيما وصل عدد المتطوعين في المنتدى إلى 70 متطوعاً.

ويهدف المنتدى هذا العام إلى تحقيق تجربة تعليمية رائدة في التعليم التكاملي STREAM في المدرسة الإماراتية، كما يعمل على تعزيز دور السياسات التربوية لدعم النهج التكاملي في التعليم، إذ تعد غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى متعلمي المدرسة الإماراتية من ضمن أهم أهداف الملتقى الذي يعمل على تعميق الشراكة المجتمعية المبنية على التعليم التكاملي STREAM لإعداد جيل الاقتصاد المعرفي.

ويسهم المنتدى في تحقيق أهداف ربط مدارس التعلم التكاملي STREAM مع الجامعات وسوق العمل، وهو بدوره ما يعمل على تحفيز القدرات البحثية والابتكارية لدى المعلمين، وأهميتها في إلهام جيل قادر على استشراف المستقبل.

ويناقش منتدى الخليج العربي للمعلمين محاور رئيسية عدة منها: قادة التعليم ودورهم في تعزيز التعليم التكاملي STREAM في المؤسسات التعليمية والتعليم التكاملي STREAM مفتاح القيادة التكنولوجية المستدامة في عصر الثورة الصناعية، ودور التعليم التكاملي STREAM في إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين، واستراتيجيات دمج المواد الدراسية في المناهج التعليمية ضمن نهج التعليم التكاملي STREAM، فضلاً عن محور الأساليب التربوية الإبداعية في التعليم التكاملي STREAM، وكيف يمكننا تعزيز مشاركة الطلاب من خلال الممارسات الإبداعية؟

وتتضمن فعاليات المنتدى متحدثين رئيسيين وورشاً تدريبية في أفضل الممارسات في STREAM وكذلك معارض تعليمية، تقدمها ثماني جهات عارضة، كما تم تخصيص قاعة استشارات «ستريم» تحت عنوان «اسألني»، بجانب تجارب لـ 12 مدرسة من مدارس ستريم الإبداعية المنضمة لأكاديمية ستريم، ونموذج صف المستقبل لتطبيق ستريم في الغرفة الصفية، علاوة على عقد حوارات MOE TALKS خلال المنتدى.

إنجازات

وعلى هامش منتدى الخليج العربي للمعلمين، تفقد معالي حسين الحمادي ومعالي ضاحي خلفان معرض مدارس ستريم المقام بهدف عرض إنجازات المدارس المشاركة في مبادرة ستريم لقياس المهارات التي اكتسبها الطلبة خلال المرحلة الأولى من المشروع، وثمنا إنجازات الطلبة ومستوى أدائهم وحثا الطلبة على المضي قدماً في تعزيز مهاراتهم واكتساب العلوم والمعارف تحقيقاً لطلبة رياديين وعالميين في نهجهم.

كما اطلعا على عدد من الورش التخصصية المقامة ضمن منتدى الخليج العربي للمعلمين، وأثنا على حسن التنظيم وجودة الورش وأهميتها في تعزيز مهارات المعلمين وإثراء خبراتهم بما يصب في مصلحة تطوير التعليم. وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أهمية المنتدى الخليجي العربي للمعلمين، كونه أصبح حدثاً بارزاً يجمع تحت مظلته رواد المعرفة وخبراء التعليم من دول عالمية، تقدم خلاصة تجاربها في المنتدى الذي يستهدف المعلمين والمعلمات في مدارس الدولة. واعتبر معاليه أن منظومة التدريب والتنمية المهنية التي استحدثتها الوزارة تنطلق في فكرتها وأهدافها من مجموعة مبادئ أساسية تعتبر المعلم أساس عملية التطوير وأحد قادة دفة التحديث والتحول النوعي الذي ننشده لمسيرتنا التعليمية، مؤكداً أن الوزارة تتطلع دائماً إلى أدوار جديدة يشارك من خلالها المعلم في صناعة القرار والتخطيط التربوي، إذ تمثل التنمية المهنية حجر الزاوية لعمليات التطوير الشامل وهي كذلك الأساس في تمكين المعلم من أدوات وآليات ومفاتيح التطوير.

وقال معالي الحمادي: إن غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى طلبة مدارس التعليم الأساسي، وتوفير بيئة متخصصة تحتضن مبادرات الطلبة في الجوانب الابتكارية من أهم متطلبات التعلم التكاملي STREAM لذلك توفر جلسات المنتدى تطبيقات عملية للتدريب على إدارة المشاريع الابتكارية في مجال التعليم التكاملي STREAM والتي يمكن تحويلها إلى منتج تسويقي وعرضها على الرعاة على الصعيدين المحلي والدولي.

وذهب إلى أن المنتدى يستعرض، أهم استراتيجيات وتجارب التعليم التكاملي لتحقيق الوعي المستنير في المؤسسات التعليمية، حيث يطرح أمثلة واستراتيجيات وأفضل الممارسات التي تثبت التعاون الناجح في دمج المواد الدراسية في نهج التعليم التكاملي STREAM، لافتاً إلى أنه يقدم خلال المنتدى مجموعة من التطبيقات العملية في التعليم التكاملي STREAM والتي من شأنها أن تعزز التفكير الإبداعي والمشاركة الفاعلة للطلبة.

وأضاف: يطرح خلال المنتدى محور مهم يتمثل في التعليم التكاملي STREAM ودوره في عصر العولمة والشراكة المجتمعية لتحفيز أطر التواصل بين القطاع العام والخاص والمجتمع البحثي والابتكاري.

3 أوراق عمل

وتضمن الحفل الافتتاحي لمنتدى الخليج العربي للمعلمين بدورته الرابعة، 3 أوراق عمل قدمها نخبة من اﻷكاديميين وخبراء التعليم، حيث ناقشوا خلالها قضايا تعليمية ملحة، بجانب ماهية المستجدات والحلول في عالم متسارع يتطلب لأخذ بأفضل اﻷساليب، والنظم التعليمية لمواصلة الريادة العالمية.

وقدم الدكتور أحمد علي مراد عميد كلية العلوم بجامعة اﻹمارات أولى ورقات العمل بعنوان 'بناء مستقبل علماء وتكنولوجي ومبتكري اﻹمارات العربية المتحدة'، حيث تطرق إلى مجموعة من المحاور التي تتطلبها عملية بناء منصة واعدة ﻷجيال نابغة من العلماء اﻹماراتيين.

أما ورقة العمل الثانية للدكتورة جليان روهيرج باحثة ومتخصصة في التعليم، فناقشت خلالها تجربة ستريم في أميركا، إذ ركزت على أهمية اتباع نهج ستريم في التخفيف من حدة التلوث البيئي ودور قادة التعليم في تعزيز التعليم التكاملي STREAM في المؤسسات التعليمية والتعليم التكاملي كمفتاح للقيادة التكنولوجية المستدامة. وتطرقت الدكتورة هبة الدغيدي رئيسة قسم التعليم الدولي والمقارن في الورقة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «دمج التعليم التكاملي مع الحياة' إلى الفكرة الأساسية لفلسفة»ستريم" حول تقديم تجارب تعليمية ذات معنى من خلال ربط التعليم بالحياة اليومية وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل مثل مهارة حل المشكلات والتفكير الناقد.

شراكات

تشارك العديد من الجهات التخصصية هذا العام في المنتدى، مثل شركة Apple ومجلة ناشيونال جيوغرافيك ومدينة مصدر وإكسبو 2020 وشركة غوغل ومركز محمد بن راشد للفضاء ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ويتميز المنتدى هذا العام بعقد شراكات واسعة مثل مايكروسوفت وIAT RAk، وجائزة الشيخ حمدان التي تقدم عرضاً لعالم التصميم، ومن ضمن الشركاء العلميين داخل الملتقى، جامعة الإمارات التي تطرح عدة ورش منها: تطبيقات ستريم في الميكانيكا وقوانين نيوتن والإلكترومغناطيسيا وتطبيقات علم البصريات والكيمياء الخضراء والكيمياء الاقتصادية وتجارب حديثة في علم المايكرو بيولوجي والبيئة.

أما كلية فاطمة للعلوم الصحية، فتنفذ ورشة توظيف التكنولوجيا من خلال الدمى التعليمية والأجهزة المتخصصة في العلوم الصحية.