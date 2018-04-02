«التعليم والمعرفة»: 1016 طالباً تقدموا للحصول على المنح والبعثات الدراسية

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، انتهاء الفترة المقررة للتسجيل في برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المواطنين، مشيرة إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا للحصول على منحة دراسية للعام الأكاديمي المقبل بلغ 1016 طالباً وطالبة، منهم 928 ضمن برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين للعام الأكاديمي 2018 - 2019، بالإضافة إلى 88 طلب منحة وبعثة دراسية ضمن برنامج الدراسات العليا لغير الموظفين.

وأفادت إدارة المنح والبعثات بقطاع التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة، أنه تم فرز طلبات المتقدمين لتحديد الطلبة المستوفين لشروط الحصول على منحة دراسية، فيما سيتم عمل مقابلة شخصية لكل طالب خلال الفترة المقبلة وعقب إعلان نتائج العام الأكاديمي 2017 ـ 2018 في المدارس والجامعات سيتم إعلان القائمة النهائية للطلبة الحاصلين على المنح الدراسية داخل الدولة وخارجها.

إقبال

وأكد الدكتور محمد يوسف بني ياس، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بدائرة التعليم والمعرفة، أن هذا العام شهد إقبالا كبيرا من الطلبة على التقديم للحصول على منحة دراسية، حيث استقبلت الدائرة عددا كبيرا من الطلبات وتم إعداد قوائم بأسماء المتقدمين المستوفين وغير المستوفين للشروط وقامت لجنة البعثات الدراسية بالدائرة بإعداد نموذج تقييم للطلبة المتقدمين للمنحة وفق معايير وأسس علمية تتم بموجبها عملية قبول المتميزين وتعتمد على ثلاثة جوانب هي العلامات الأكاديمية، وثقافة الطالب وطريقة تفكيره، مشيراً إلى أن برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين دراسياً ينسجم مع الأهداف التنموية لإمارة أبوظبي وذلك من خلال توجيه مخرجات التعليم لسد الاحتياجات المستقبلية للدوائر المحلية من القوى العاملة.

تأهيل

وقال الدكتور بني ياس: «برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين علمياً يهدف إلى إعداد وتأهيل جيل قيادي من أبناء وبنات الدولة قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بالإضافة إلى رفد الدولة بكوادر مواطنة مؤهلة لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، لافتا إلى أن برنامج البعثات الدراسية يخضع لمعايير وسياسات محددة في عملية اختيار الطلبة المرشحين للإيفاد، وبمعايير وأسس عالية، وإشراف أكاديمي دقيق ومباشر على طلبة البعثة خلال سنوات الدراسة».

وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع الطلبة على مواصلة التعليم، ودراسة التخصّصات التي تتفق واهتماماتهم، وتحتاجها مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، مشدداً على أن الدولة تحرص على توفير فرص التعليم على اختلاف مستوياته لأبنائها ودعم التفوق والتميز لدى الطلبة وتشجيعهم على استكمال دراستهم الجامعية والعليا من خلال البعثات والمنح الدراسية إلى أرقى الجامعات المحلية والدولية.

مسارات

ويعدّ برنامج المنح والبعثات الدراسية للطلبة المتميزين أحد أهم مسارات خطط دائرة التعليم والمعرفة للارتقاء بالمسيرة التعليمية في أبوظبي، حيث تعزز هذه المنح الدراسية الارتقاء بالطلاب المتميزين من خلال تقديم الدعم اللازم لهم لاستكمال دراساتهم في أرقى الجامعات العالمية ودراسة تخصصات حيوية تخدم الخطط التنموية في أبوظبي، حيث يوفر البرنامج منحاً دراسية تنافسية في سبيل حصولهم على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من مؤسسات أكاديمية معتمدة محلية ودولية.

تخصصات

حدّدت دائرة التعليم والمعرفة عدداً من التخصصات العلمية للمنح والبعثات الدراسية. وأما بالنسبة لقائمة الجامعات الموصى بها من قبل الدائرة للدراسة خارج الدولة، فقد تضمنت القائمة أفضل 200 جامعة حسب تصنيف QS، THE، أو Shanghai أو أفضل 100 جامعة حسب US News.