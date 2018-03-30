حاكم الشارقة يوجه بتفعيل شراكات القطاعين العام والخاص

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، صباح أمس اجتماع مجلسي إدارة شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية بالشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ووجه سموه بتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز من ترسيخ مكانة إمارة الشارقة في المجالات العلمية والبحث العلمي، عبر الاستفادة من هذه الشراكات في دعم تجربة البحث العلمي والابتكار، موجهاً سموه القائمين على المشروع في الإسراع من الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بالمشروع.