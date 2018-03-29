تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية 1 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية في الأول من أبريل ولغاية 12 منه، وقد حددت الوزارة الأسبوع الأول من 1 إلى 5 أبريل لاستقبال طلبات الطلبة المواطنين في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، على أن تستقبل طلبات غير المواطنين من صفوف 2 إلى 12 في الفترة من 8 إلى 12 أبريل.

وأشارت الوزارة إلى أن قواعد التحاق الطلبة في المدارس الحكومية هي التسجيل في أقرب مدرسة حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، وأن يُقبل المتميزون من غير المواطنين الذين يعمل أولياء أمورهم في إحدى الجهات الاتحادية والمحلية، في مدارس التعليم العام وفي مختلف المراحل التعليمية المذكورة مع مراعاة الكثافة الطلابية. وذكرت ألا تقل نسبة درجات الطلبة غير المواطنين عن 85 في المئة في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

وتشترط الوزارة ألا تزيد نسبة المقبولين عن 20 % من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وتطبيق النسبة نفسها على مستوى الشعبة، أما في المناطق النائية، فيجب مراعاة قبول غير المواطنين المقيمين هناك، إذ لا تتوفر مدارس خاصة بشرط إثبات السكن، والعمل في جهة حكومية أو اتحادية مع الالتزام بشرط التميز وعدم الاضطرار لفتح شعب جديدة.

كما أشارت الوزارة أن حجز المقعد يعتبر موافقة مبدئية وتُعتمد نهائياً بعد استكمال جميع شروط القبول من قبل الوزارة بداية العام الدراسي.

وتشمل فئات التسجيل في المدارس الحكومية، المواطنين وأبناء المواطنات من حملة خلاصة القيد، وأبناء مجلس التعاون الخليجي، وحملة جوازات سفر دولة الإمارات، وغير المواطنين من المتميزين.