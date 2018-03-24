4 جامعات إماراتية ضمن أفضل 31 مؤسسة تعليم عالٍ بالمنطقة

نجحت 4 جامعات إماراتية في حصد مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 31 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، والتي أعلنتها أخيراً مجلة «تايمز للتعليم العالي» الأسبوعية التي تصدر في لندن، وتهتم بمتابعة شؤون التعليم العالي حول العالم.

واحتلت جامعة خليفة المركز الثاني في قائمة، حيث قال عنها تقرير أعدته المجلة إنها جامعة إماراتية أنشأت في أبوظبي عام 2007، ولها حرم جامعي آخر في إمارة الشارقة، وتقدم حالياً للدارسين فيها ثمانية برامج دراسية في علم الهندسة، بالإضافة إلى سبع برامج دراسية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن جامعة خليفة تخطط لبناء حرم جامعي ثالث بالقرب من حرمها الرئيسي الحالي في أبو ظبي، حيث سيضم كلية للطب، ومختبرات عصرية فائقة الحداثة، ومركزاً للطلاب ومنشآت رياضية.

وجاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس على قائمة مجلة «تايمز للتعليم العالي»، وأوضح التقرير أنها أقدم جامعة إماراتية، حيث تأسست في عام 1976، مشيراً إلى أن طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة ينتمون إلى كل مناطق الدولة، بالإضافة إلى طلبة من 59 دولة أخرى يمثلون إجمالي ربع الطلبة المسجلين فيها.

وأفاد التقرير بأن 19 بالمئة من الطلبة الدارسين في جامعة الإمارات العربية المتحدة من الذكور و82 بالمئة من الإناث، مبيناً أن حوالي 90 بالمئة من البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة الإمارات للدراسين فيها تتضمن برامج تدريبية، والعديد من الملتحقين بهذه البرامج يحصلون على وظائف في الجهات التي تلقوا تدريباتهم فيها.

وحلت الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة الشارقة في المركزين الثاني عشر والرابع عشر على الترتيب على قائمة مجلة «تايمز للتعليم العالي» لأفضل 31 جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منهجية

اعتمدت مجلة «تايمز للتعليم العالي» في منهجية إعداد هذه القائمة على استخلاص الجامعات الواقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قائمة أفضل الجامعات في العالم. وكانت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بالمملكة العربية السعودية قد تصدرت قائمة المجلة لهذا العام.