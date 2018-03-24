ضاحي خلفان يشيد بتطور جامعة محمد بن راشد للطب

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالمستوى العلمي المتطور والمرافق العلمية الحديثة المتوفرة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، في دبي.

لقاء

وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التقى خلالها بالدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عامر أحمد شريف، مدير الجامعة، والدكتور علوي الشيخ علي، عميد كلية الطب في الجامعة، وعدد من الأساتذة، والمسؤولين في الجامعة.

توضيح

وحضر اللقاء العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي. واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، من خلال شرح توضيحي قدمه مدير الجامعة، على رؤية ورسالة وأهداف الجامعة، وأهم التخصصات الطبية المتاحة فيها، وأعداد الطلبة والكادر التعليمي، والأبحاث المتخصصة للأطباء، وأهم الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ إنشائها. كما قام معاليه بجولة داخل أقسام الجامعة، وغرف العمليات التعليمية الافتراضية، والقاعات الدراسية، والمكتبة.