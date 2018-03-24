التربية عبر «تويتر»: 5 يوليو نهاية دوام طلبة المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري 2017-2018، لمدارس التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم والمعتمد من مجلس الوزراء ضمن القرار الذي حدد مواعيد بداية ونهاية الدراسة لـ 3 سنوات.

وستكشف الوزارة قريباً عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثالث لإتاحة الفرصة لعناصر الميدان التربوي لترتيب مواعيد سفرهم وتحديد وجهاتهم لقضاء الاجازة.

وأقرت الوزارة 12 يوليو نهاية دوام المعلمين في مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، و5 يوليو المقبل لنهاية دوام الطلبة، وحددت بدء إجازة الربيع اعتباراً من يوم غد واستئناف دراسة الفصل الدراسي الثالث في 8 أبريل المقبل.

واعتبر ذوو طلبة أن تلاميذ الحلقة الأولى غير قادرين على الدوام في فصل الصيف لفترات طويلة، حيث تنفد طاقاتهم لذلك يستوجب على الجهات المعنية وضع تلك المراحل في الاعتبار واقتصار الاجازات الفصلية وإدخالها ضمن أيام التمدرس، حتى ينتهوا في وقت مبكر.

وأضافوا إن هناك اختلافاً بين المدارس في مواعيد نهاية الدوام المدرسي مما يجعل الأسرة مشتتة في اتخاذ أي قرار بشكل ترتيبات السفر في نهاية العام، وخاصة إذا كان الأبناء في مدارس ومناهج مختلفة، وخاصة أن مدارس دبي الخاصة ينتهي دوامها في وقت مبكر وأرجعوا ذلك لقصر إجازة فصلي الشتاء والربيع.

ولفتوا إلى أن التخطيط الجيد ينعكس على الميدان التربوي، وعلى أولياء الأمور والطلبة في ذات الوقت بحيث يمكن لولي الأمر أن يخطط للإجازة السنوية بشكل مناسب حتى تتواجد كافة أفراد الأسرة مع بعضها البعض في المكان المختار لقضاء الإجازة.

واعتبروا أن العطلة الطويلة في منتصف الدراسة تساعد على زيادة الخمول لدى الطلبة وتعمل على جعله ينفر من استئناف الدراسة، موضحين أن تقليص اجازه فصل الشتاء تساهم في تقليص الفجوة بين الفصول الدراسية.

متغيرات

تحاكي سياسة التقييم والامتحانات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة أوجه التطوير التي طرأت على المدرسة الإماراتية للعام الدراسي الحالي من حيث إتاحة مساحة أوسع للطلبة للتجريب والأداء العملي ما من شأنه إكسابهم مزيداً من المهارات والمعارف خاصة في المواد العلمية، كما تواكب سياسة التقييم والامتحانات المناهج المطورة التي تطبقها الوزارة والتي تنطوي على قدر كبير من التجريب والأداء العملي في مختلف أجزائها.