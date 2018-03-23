مجلس جامعة زايد يناقش ملف الوقف الخيري

عقد مجلس جامعة زايد اجتماعه الأول للعام 2018 برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، وذلك في مركز الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم للأنشطة الطلابية، بفرع الجامعة في دبي.

ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الجامعة، معربة عن شكرها وتقديرها لجهودهم الدؤوبة الهادفة إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الأكاديمي والإداري.

وناقش المجلس في اجتماعه ملف الوقف الخيري للجامعة، والذي يتعلق بتنمية صندوق الكراسيّ الوقفية البالغ عددها حالياً 10 كراسيّ تدعم جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية تشجع الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي.

واطلع المجلس على إحصاءات الطلبة الدارسين بالجامعة حالياً حيث بلغ إجماليهم 9251 طالباً وطالبة في الفصل الربيعي لعام 2018، بينهم 1160 في مرحلة الإعداد الأكاديمي و8091 في مرحلة التخصص بالكليات، فيما بلغ عدد الطلبة الجدد 421 طالباً وطالبة في ربيع 2018 بينهم 306 طلاب وطالبات في فرع الجامعة بأبوظبي و115 في فرعها بدبي.

كما اطلع المجلس على إحصاءات الموظفين والتوطين، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء الإدارة العليا بالجامعة في أول مارس الحالي 29، بينهم 10 مواطنين يشكلون نسبة 34 % فيما بلغ مجموع العاملين في الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة تدريس وموظفون إداريون في نفس التاريخ 923 بينهم 220 مواطناً ومواطنة يشكلون نسبة 24%.

واطلع المجلس على بيان بمساهمة جامعة زايد في المبادرات الوطنية ومؤشرات الأجندة الوطنية، كما اطلع على توجيهات المجلس التنسيقي للتعليم العالي واتفاقيات الشراكة مع المجتمع وأهم الأنشطة والمساهمات الطلابية، وكذلك التقرير المرحلي للمشاريع الرئيسية.

تقييم

واستعرض المجلس أيضاً الإجراءات الجارية حالياً لاستكمال تجديد الاعتماد الأكاديمي لكل البرامج المطروحة من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية، والتي يُتوقع استكمالها خلال الفصل الدراسي الحالي، وقدمت الجامعة في الشهر الماضي الرد الثالث على ملاحظات فريق التقييم على برامج كلية الابتكار التقني، وهي آخر كلية.

واطَّلع المجلس أيضاً على اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات المجتمع والأنشطة والفعاليات التي جرت خلال الفترة الماضية.