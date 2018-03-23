«حمدان التعليمية» تحصل على «الآيزو» في الجودة

حققت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، نجاحاً ملموساً على صعيد تطوير الأداء الحكومي، بحصولها على شهادة نظام إدارة الجودة، والتي تضم الإصدار الأخير من شهادة الآيزو 9001-2015، لتصبح بذلك أول مؤسسة معنية بمجال التميز والابتكار ورعاية الموهوبين، تحصل على هذه الشهادة على المستوى المحلي، وفي وقت قياسي.

وجاء ذلك تتويجاً لعمل دؤوب، تأكدت خلالها المؤسسة العالمية المانحة للشهادة، من أن الجائزة استجابت لجميع الشروط والمعايير التي تتطلبها الشهادة، وقامت بتوفير كافة المتطلبات والملاحظات على مدى زيارات التقييم المتتالية للوحدات التنظيمية، في عملية متابعة دقيقة لكل الأنشطة، بعدها تم الإعلان عن استحقاق الجائزة لشهادة الآيزو.

وبحضور القنصل البريطاني في دبي، بول فوكس، تسلم الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للجائزة، شهادة نظام إدارة الجودة في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار. وحضر مراسم التسليم، عدد من المسؤولين من القنصلية البريطانية، ومن الهيئة البريطانية ومسؤولي وأعضاء الجائزة.

وقال الدكتور جمال المهيري: «إن الجائزة ترحب بأي تعاون مستقبلي من شأنه تطوير العلاقات التعليمية والثقافية، ودعم البرامج والمشروعات الموجهة للطلبة الموهوبين والمتميزين».

تميز

وأضاف: «إن حصول الجائزة على شهادة نظام إدارة الجودة، يؤكد قدرتها على التطور، وفي وقت قياسي، بحيث يقف على قدم المساواة مع نظرائه عالمياً، ويحقق أعلى المعدلات حسب القياسات العالمية، ووصف هذا الإنجاز بأنه إنجاز عميق ومفرح لكل العاملين بالجائزة وجمهورها.

مشيراً إلى أهمية شهادة نظام إدارة الجودة، في أنها تمثل اعترافاً للجائزة بجودة منتجها وكفاءة بيئة العمل فيها، مؤكداً أن إدارة الجائزة، ستحرص على زيادة الفائدة من العمليات الإنتاجية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهدفين من قبلها، وتحفيز أعضاء الجائزة على العمل، ورفع الروح المعنوية لديهم».