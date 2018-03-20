10 مشاريع و5 أفكار إبداعية في طور التنفيذ ناقشها ملتقى المبتكرين

شهد ملتقى المبتكرين السنوي لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أمس في دبي، جلسة عصف ذهني شارك فيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشباب والفتيات المبتكرين أفكارهم العلمية وحاورهم في ابتكاراتهم، واختراعاتهم، واحتياجاتهم لتطوير أفكارهم، بواقع 10 مشاريع ابتكارية، و5 أفكار إبداعية في طور التنفيذ.

وأفاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بأن الجمعية تولي الموهوبين والمبتكرين والمبدعين من الإماراتيين اهتماماً كبيراً، لذلك تعتزم تقديم الدعم لأصحاب الابتكارات والأفكار الإبداعية الذين عرضوا مشاريعهم واقتراحاتهم خلال الملتقى، مع استعراض خلاله أفكار واختراعات عدد من المواطنين من المبتكرين والمخترعين، وطرق تفعيل وتبني أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع، والاستفادة منها لخدمة الوطن من خلال جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ومن بين الاختراعات المعروضة اختراعان حاصلان على براءة اختراع دولية، وحقوق ملكية مسجلة حيث سيتم تبني هذين المشروعين وتطبيقهما على مستوى الدولة.

وأشاد معاليه بالأفكار العلمية المختلفة، والابتكارات والاختراعات التي طرحت في الملتقى، مشيراً إلى أن وطننا يزخر بكثير من العقول المبدعة، والأفكار الرائعة التي تحتاج إلى من يرعاها ويطبقها على أرض الواقع. وحضر الجلسة العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: العميد الدكتور خالد المري، الدكتور شافع النيادي، الدكتور سيف الجابري، منيرة صفر، فاطمة الدربي، المقدم زيد الصابوني المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت مستشارة الجمعية.

ذكاء اصطناعي

وأكد معاليه أن معظم أفكار الشباب ترتكز على الذكاء الاصطناعي كونه أصبح السمة الغالبة في مختلف توجهات الدولة كما أرادت وخططت له القيادة الرشيدة، وذلك في ضوء استحقاقات تمليها علينا النظرة الاستشرافية للقيادة في وضع الأطر العامة وتحقيق مستهدفات الدولة.

من جهته، أفاد الرقيب أول عامر الجابري قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، مدير مشروع القارئات والوثائق الرسمية وخريج دراسات أمنية واستراتيجية وتقنية معلومات، بأنه حصل على براءة اختراع من دولة الإمارات وبراءة اختراع عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعدّ 7E الأول من نوعه للكشف على جوازات السفر والوثائق، حيث تم تطوير الجهاز للكشف عن جميع أنواع الوثائق الرسمية.

استقطاب

قالت الدكتورة مناهل ثابت المستشارة العلمية لجمعية الإمارات الموهوبين عضو شرفي في مجلس الإدارة: تحرص جمعية الإمارات للموهوبين على استقطاب المخترعين والمتميزين في البحث العلمي.