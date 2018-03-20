الإمارات تفوز بعضوية «التوجيهية الدولية» ضمن التنمية المستدامة في التعليم

فازت دولة الإمارات بعضوية اللجنة التوجيهية الدولية المعنية بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في التعليم لعام 2030 التابعة لـ"يونسكو"، وذلك تتويجاً لدعم وجهود القيادة الرشيدة بتعزيز الحضور الإماراتي في المحافل الدولية التي تعنى بالتعليم والابتكار والثقافة والتنمية البشرية.

وتتألف اللجنة الدولية من 38 عضواً أغلبهم من الدول الأعضاء في "يونسكو"، إضافة إلى الوكالات والمؤسسات والمنظمات الدولية في مجال التعليم والتنمية مثل اليونيسيف والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتضم اللجنة أعضاء من منظمات إقليمية ومنظمات معلمين وشباب وشبكات من المجتمع المدني والقطاع الخاص بما من شأنه أن يمثل كافة أطراف العرض والطلب للتعليم كخدمة أساسية تقدمها الحكومات وكحق إنساني أساسي.

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على دعم كافة الجهود العالمية المبذولة لتطوير التعليم في مختلف الأوساط والمحافل الدولية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستويات التعليم في كافة المجتمعات حول العالم.

وأضاف معاليه أن الدولة تعمل بشكل متواصل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشأن التعليمي بغية صياغة أطر مشتركة مع كافة الجهات المعنية بما يحقق مستهدفات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في التعليم لعام 2030.

ولفت إلى أن الإمارات تمضي بخطى راسخة نحو بلورة وصياغة أطر تعليمية تستلهم أرقى التجارب التعليمية وهي في سبيل تحقيق ذلك توثق أواصر التعاون مع كافة الهيئات الدولية المعنية لتكون جزءاً فاعلاً في الحراك العالمي المشهود الرامي لتحسين ظروف معيشة المجتمعات.

وتمثل الإمارات في اللجنة التوجيهية مهرة المطيوعي مديرة المركز الاقليمي للتخطيط التربوي وهو أحد مراكز اليونسكو من الفئة الثانية والذي تستضيفه دولة الإمارات منذ 2007 بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة واليونسكو.