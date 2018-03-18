«التربية» تدعو إلى عدم إلزام الأولياء بمشاريع منزلية مرهقة للطلبة

دعت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس إلى توجيه الهيئات التدريسية بتنفيذ جميع الأنشطة داخل المدرسة والغرفة الصفية وعدم تحويلها لأنشطة لا صفية منزلية، وتكليف الطلبة بتنفيذها خارجياً ما يثقل كاهل ولي الأمر، كما شددت على ضرورة عدم قبول أي مشروع ينفذ خارج إطار المدرسة، وعدم احتساب درجات لمثل هذه المشروعات والأنشطة.

وكان أولياء أمور قد اشتكوا من إثقالهم بالمشروعات والأنشطة التي تطلبها هيئات تدريسية، وتكبدهم مبالغ كبيرة لا يستطيع البعض الإيفاء بها، كونهم يقومون بشراء الأدوات مثل الكرتون والخشب واللاصق والبطاريات وبقية اللوازم التي تصل تكلفتها إلى مبالغ عالية لا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود والضعيف، أو شراء المشروع جاهزاً بمبلغ يفوق هذا، مطالبين بأن يكون تنفيذ المشاريع داخلياً بالمدارس وبإشراف ومتابعة من المعلم، لضمان عدم إحضار مشاريع جاهزة تباع بالمكتبات، معتبرين هذا الإجراء منافياً للهدف الأساسي الذي تسعى وزارة التربية والتعليم لتنفيذه.