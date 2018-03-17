نهيان بن مبارك يستقبل وفد طلبة جامعة سان فرانسيسكو الأميركية

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح - بقصر معاليه أمس - وفد طلبة جامعة سان فرانسيسكو الأميركية البالغ عددهم 32 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات يدرسون في تخصصات مختلفة.

ورحب معاليه بالوفد برئاسة الدكتور موفق الصيداوي مدير برنامج الماجستير في الجامعة، وناقش معهم عدداً من القضايا التعليمية، واطلع على التخصصات التي يدرسونها، معرباً عن أمله في أن تساهم مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات بالمجالات التعليمية المختلفة.

وقال معالي وزير التسامح إن مثل هذه الزيارات تسهم في إقامة الجسور بين الجامعات لتبادل الخبرات بمختلف التخصصات التي يدرسها الطلبة.

من جانبه عبر وفد الجامعة عن سعادته بلقاء معاليه، مشيداً برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مبدياً إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في المجالات كافة. وتوجه الدكتور موفق الصيداوي بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على حرصه ودعمه وتبنيه المبادرات الخلاقة التي من شأنها الإسهام في تبادل الخبرات والتجارب العلمية المختلفة.