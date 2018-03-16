وزارة التربية تبحث مبادرات تعليمية مع أطفال الإمارات

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعها الخاص بمجلس الشؤون التنفيذية 2018، بمقرها في دبي، وترأسه أطفال أداروا الجلسة، للتأكيد على أهمية دورهم وموقعهم، وتعزيزاً لأهداف مبادرة «يوم الطفل اﻹماراتي»، ولمناقشة مبادرات تعليمية تعبر عن اهتماماتهم.

واتسمت الجلسة بأجواء مفعمة بالفخر واﻹيجابية، وناقش اﻷطفال الذين يمثلون زملاءهم في مختلف مدارس الدولة، مجموعة من الخطوات المحفزة للطالب في المدرسة، عبر اقتراح حزمة من المبادرات التعليمية واﻷنشطة اﻹثرائية لليوم الدراسي.

وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إن يوم الطفل الإماراتي، مبادرة وطنية طموحة، نستلهم منها مكانة الطفل، ضمن قاموس اهتمامات الدولة، ورؤية واثقة نابعة من إيمان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بضرورة تعزيز المكتسبات التي ترقى وتحافظ على حقوق الطفل، وتضمن له حياة سليمة.

من جهتها، قالت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، إن "يوم الطفل اﻹماراتي"، فرصة مثالية لدعم الطفولة، وتكريس الجهود للارتقاء بالجوانب التي تضفي مساحة كبيرة. وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن مبادرة يوم الطفل الإماراتي، تعكس رؤية الدولة وحرصها على توعية جميع أفراد المجتمع بحقوق الطفل.