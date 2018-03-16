وفد جامعة محمد الخامس في أبوظبي يزور واحة الكرامة

زار وفد من جامعة محمد الخامس في أبوظبي برئاسة المستشار الدكتور فاروق حماده، مدير الجامعة موقع واحة الكرامة، التي شيدت تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم.

واطلع الوفد، الذي ضم عدداً من الهيئة الإدارية والأكاديمية وطلبة الجامعة على نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة، في تعبير رمزي للوحدة والتكاتف والتآلف والقوة، كما زار الوفد ميدان الفخر وجناح الشرف خلال الجولة التعريفية لواحة الكرامة. ووصف الدكتور حماده واحة الكرامة بأنها رمز للتلاحم بين أبناء هذا الوطن قيادةً وشعباً.