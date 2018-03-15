تخريج 502 طالبة في جامعتي الإمارات وزايد و"التقنية العليا" الأحد المقبل

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يقام حفل تخريج الطالبات المتفوقات في جامعة الإمارات والبالغ عددهن 141 طالبة من هن 46 طالبة من كلية الطب والعلوم الصحية وجامعة زايد وكليات التقنية العليا، وذلك يوم الأحد المقبل 18 مارس الجاري في المسرح الوطني بأبوظبي.

ويتضمن برنامج الاحتفال، تكريم الدفعة الـ 37 من طالبات جامعة الإمارات، والدفعة 27 من طالبات كليات التقنية، والدفعة الـ 16 من طالبات جامعة زايد.

يشار إلى أن عدد الخريجات اللواتي سيتشرفن بتكريم أم الإمارات هو 502 طالبة متفوقة من برامج البكالوريوس في المؤسسات التعليمية الثلاث.

وتميزت هذه الدفعة بمناسبة عام زايد بتخصصات جديدة والاقبال على التخصصات الطبية والصحية والهندسية والتقنيات.

وقد تقدمت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الامارات قائمة الخريجات الحاصلات على الامتياز والبلغ عددهن 46 طبية، تلتها كلية العلوم الانسانية 36 خريجة وكلية الهندسة بكافة تخصصاتها 16 مهندسة، وكلية القانون 8 خريجات والادارة والاقتصاد 9 وكلية الزراعة ونظم الاغذية 7 خريجات وكلية العلوم 20 خريجة.

وتميزت كلية زايد بتخريج تخصصات حديثة، سيما في السياحة (3 خريجات) وفنون الصناعات الإبداعية، إضافة تخصصات أخرى، وفي كليات التقنية علوم الطيران (خريجة واحدة) والدفاع الجوي (خريجة واحدة) وصحة الاسنان (خريجتان) وقيادة الرعاية (3 خريجات)، بالإضافة لتخصصات أخرى، سيما التخصصات الصحية.