جامعة زايد تكرم 960 من طلبتها الحاصلين على درجة الشرف

شهدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد الحفل السنوي، الذي أقامته الجامعة لتكريم طلبتها المتفوقين، بحضور الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة، وتم خلال الحفل تكريم 960 طالباً وطالبة من الحاصلين على درجة الشرف «لائحة العميد» في الفصل الدراسي الأول.

وتوزع المكرمون على 585 طالباً وطالبة في حرم الجامعة بأبوظبي و375 طالباً وطالبة في حرمها بدبي.

وألقى الدكتور المهيدب كلمة نقل خلالها تحيات وتهاني معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة الجامعة، للطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم.

وهنأ مدير الجامعة أولياء الأمور، وأشار إلى أن التفوق هدف يتطلب جهداً مكثفاً ودأباً على العمل الجاد، من أجل بلوغه والاستمرار فيه، فلم يعد يكفي في سجل التحصيل الدراسي أن يلم المرء بالمعلومات، وإنما اتسع وتطور ليستوعب عدداً من العناصر الجوهرية المتكاملة، التي تبدأ من تأصيل هذه المعلومات، والتحقق من مرجعتيها ومصادرها، ثم تنظيمها وتحليلها والاستفادة منها في التصميم والإبداع والابتكار والقيادة، مستخدمين مهارات الفكر النقدي والعمل بروح الفريق.

ونوه بأهمية البرامج الريادية، التي توفرها الجامعة للإسهام في تنمية قدرات الطلبة وتطوير مهاراتهم، من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات داخل الدولة وخارجها، وكذلك التواصل مع الشخصيات القيادية العالمية والتعرف على تجاربهم وخبراتهم.

وقام الدكتور رياض المهيدب، مدير الجامعة بمنح الطلبة المتفوقين شهادات تميزهم، بحضور الدكتورة مارلين روبرتس، نائب مدير الجامعة، والدكتورة فاطمة الدرمكي، عميدة شؤون الطلبة، وربا رمحي، مسجل عام الجامعة، وعمداء الكليات وأولياء أمور الطلبة المكرمين. أبوظبي - البيان