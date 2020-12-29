يقتل صديقه تحت تأثير المشروبات الكحولية

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بجلستها، التي عقدت برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن 15 سنة على شاب من الجنسية الآسيوية، في قضية قتل صديقه تحت تأثير المشروبات الكحولية، كما أمرت بإبعاد المتهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى فصل الصيف، حيث قام المتهم والمجني عليه بالجلوس على درج أحد الأبراج السكنية المجاورة لسكن العمل، للاستمتاع ببرودة التكييف المركزي داخل البرج، وتعاطيا المشروبات الكحولية، التي غيبتهما عن إدراك أفعالهما، ليقوم المجني عليه بالوقوف والتبول على صديقه، الذي استشاط غيظاً فقام بإلقائه على درجات السلم، ليتدحرج من الدور السادس إلى الخامس، ولم يتوقف المتهم عند ذلك الحد، حيث نزل درجات السلم، ليمسك برأس صديقه المجني عليه، ويضربها بالحائط حتى فارق الحياة، ليتركه جثة هامدة، ويهرب من موقع الحادثة.

وفور اكتشاف مسؤول البرج جثة المجني عليه، تم إبلاغ الجهات المختصة، التي قامت بدورها بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، ليتم تحديد أوصاف المتهم وإلقاء القبض عليه، وتقديمه للنيابة العامة.

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