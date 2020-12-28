شرطة دبي تقبض على 21 ألف مطلوب خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن أنه ألقي القبض على 21 ألفاً و716 شخصاً داخل الدولة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تسلمت شرطة دبي 16 شخصاً مطلوباً من دول أخرى بينما ألقي القبض على 128 شخصاً مطلوبين لعدة دول وتم تسليم 43 شخصاً منهم والباقي قيد الإجراءات، منوهاً بأن عمل الإدارة استمر بكفاءة رغم الظروف العالمية لجائحة «كوفيد19».

وقال العقيد القمزي لـ«البيان»:إنه يجري حالياً دراسة دفع المتأخرات المالية على الأشخاص المعمم عليهم بالتعاون مع عدة جهات منها نيابة ومحاكم دبي وذلك عبر مبادرة الاستعلام الجنائي المتوفرة علي تطبيق وموقع شرطة دبي، والذي يتيح للأفراد الاستعلام عن وضعهم الجنائي حتى من خارج الدولة برقم الهوية منعاً لاستيقافهم، منوهاً بأن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 93 ألفاً و700 شخص خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وبلغ عدد الاستفسارات التي تم الرد عليها 698 ألفاً و27 استفساراً من 164 جنسية، كما تم حل 73% من قضايا الأشخاص العالقين بسبب جائحة «كوفيد19».

وأضاف العقيد القمزي أن مبادرة «التبليغ الذكي» حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها وبلغت نسبة الاستفادة منها 65.7%، حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى الشخص الذي يتم التعميم عليه مباشرة وتوجيهه بضرورة مراجعة الجهات المختصة لإنهاء الأمر، وكذلك سجلت مبادرة «الاتصال المرئي» مع نيابة ومحاكم دبي استفادة 1868 شخصاً في 2821 قضية مختلفة، ووفرت مليوناً و789 ألفاً و544 درهماً خلال الـ 9 أشهر الأولى.

قضايا

وأشار العقيد القمزي إلى أن الأشخاص المطلوبين والمقبوض عليهم تورطوا في قضايا مختلفة منها 64.5% قضايا شيكات، و10% قضايا عدم دفع مبالغ محكوماً بها، و2.6% عدم دفع مستحقات لوسيلة تم استئجارها، و2.2% قضايا الاستيلاء على مال الغير، و0.8% قضايا خيانة الأمانة والاختلاس، منوهاً بأنه رغم جائحة «كوفيد19» إلا أن فرق البحث والتحري والضبط كانت تعمل بشكل دؤوب للقبض على المطلوبين خصوصاً من أصحاب المبالغ الكبيرة والقضايا المقلقة.

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