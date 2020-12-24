«الداخلية» تطيح بعصابة لبيع المخدرات وتقطع أذرعها المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب وبيع المخدرات في الدولة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بيع المخدرات والترويج لها، وتم قطع الأذرع المالية المرتبطة بها.

وتم إلقاء القبض على 59 متهماً من عناصر تلك الشبكة «54 متهماً من جنسيات أجنبية و5 من جنسيات عربية»، حيث يتم إدارة الشبكة وتوجيهها من إحدى دول إنتاج المخدرات، ويقوم تجار المخدرات في تلك الدولة بإرسال رسائل نصية وصوتية مرفقة بصور لأنواع مختلفة من المخدرات وعرضها على مختلف شرائح المجتمع بشكل عشوائي مقابل مبالغ مالية يتم إيداعها في حساباتهم المصرفية، ومن بين أولئك المتهمين تورط 33 متهماً منهم في وضع المخدرات في أماكن عامة مختلفة وإرسال مواقعها إلى التجار في دول إنتاج المخدرات، وبدورهم يقومون ببيعها للمتعاطين، بينما تورط بقية المتهمين الـ26 الآخرين في تحصيل وجمع عوائد المخدرات بعد إيداعها من قبل المتعاطين.

كميات

وبلغ إجمالي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تم ضبطها في حوزة المتهمين 72 كيلوغراماً من مختلف المواد المخدرة منها الكريستال والهيروين والحشيش والأقراص المخدرة.

وأوضح العميد سعيد بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، ونائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، أنه تم رصد معلومات موثوقة تفيد بتحرك عناصر عصابة تتاجر بالمخدرات ومرتبطة بالخارج وتنشط في دولتين من دول إنتاج المخدرات، تعمل على تهريب المخدرات وتخزينها في الدولة وبيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والقيام بإرسال الأموال للخارج عبر حسابات بنكية لأفراد مرتبطين بالعصابة.

مراقبة

وأكد أنه بعد استكمال التحقيقات والمراقبة الدقيقة، تم استصدار إذن من النائب العام للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث ألقت الفرق الميدانية القبض على أطراف العصابة بالدولة، وبالتعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية بمصرف الإمارات المركزي تم ضبط وتجميد أكثر من 800 ألف درهم نقداً بحوزتهم وفي حساباتهم البنكية والبالغ عددها 39 حساباً مصرفياً.

قدرة واستعداد

أكد العميد سعيد بن توير السويدي قدرة واستعداد عناصر مكافحة المخدرات على كشف وإحباط كافة مخططات تهريب وترويج وبيع المخدرات والسموم في الدولة، وأنها قادرة على شل حركتهم وإفشال مخططاتهم والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الإماراتي، وقال: مهما تعددت وسائل هذه العصابات وتجار السموم وتنوعت طرق تواصلهم، سنبقى العين الساهرة على حماية المجتمع وتخليصه من شرورهم.

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