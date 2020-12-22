محكمة عجمان تفصل في اتهام خليجي بـ 8 قضايا

المصدر: دبي – نورا الأمير

قضت محكمة عجمان الشرعية، دائرة الجنايات، بإدانة متهم خليجي في 3 تهم، وتبرئته من 5، حيث قضت بحبس «م،أ،س» 6 أشهر، بعد إدانته بتهمة القبض على شخص، وسب الغير علناً، والاعتداء البسيط، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لـ 3 سنوات، وبرأته من تهمة الخطف وتعريض حياة الآخرين للخطر، وحمل المجني عليه بطريقة التهديد على تسليم هاتفه، والسب علانية، كما تم تبرئته من التهمة الثامنة، المتعلقة باستعمال القسوة، حال كون المدان موظفاً عاماً.

وخلصت محكمة الجنايات في عجمان، التي نظرت الدعوى، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المدان، بعد تفحص الأوراق، حيث دخلتها الريبة والشك في صحة عنصر الإثبات الذي ساقته النيابة العامة عن التهمة الأولى الخطف، والرابعة، وهي تعريض حياة الآخرين للخطر، والسادسة، المتمثلة بحمل المجني عليه بطريقة التهديد على تسليم هاتفه، والسابعة، المتعقلة بالسب علانية، والثامنة، المتعلقة باستعمال القسوة، حال كون المدان موظفاً عاماً، كون تلك الأفعال لم ترتكب، ولم يثبت قيام المتهم بارتكابها، وكانت أقوال المجني عليه مرسلة، لا يوجد بها دليل قاطع، وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أنها برأت المتهم من التهم الـ 5، وأدانته بـ 3 تهم، لثبوتها عليه.

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