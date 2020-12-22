دفاع مدني عجمان يسيطر على حريق نشب في مصنع للثلاجات

المصدر: عجمان - البيان

سيطرت وحدات الدفاع المدني في عجمان على حريق شب ظهر اليوم في مصنع للثلاجات بالمنطقة الصناعية وبلغت نسبة الاضرار في المصنع 30‎%‎ ولم يسفر الحادث عن وقوع اصابات.

وقال العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز في الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان أن وحدات الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في مصنع للثلاجات وأجهزة التبريد في منطقة الصناعية الجديدة في عجمان، محققة زمن قياسي في سرعة الاستجابة بالوصول خلال 5 دقائق فقط، مما حال دون احتراقه بالكامل.

وذكر أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في الموقع بدعم ومساندة من دفاع مدني الشارقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون احتراق المصنع كاملاً، مشيراً إلى أن المصنع كان مغلقاً وأن نسبة الضرر بلغت 30 ‎%‎ فقط من محتوياته، دون وقوع أي اصابات أو وفيات جراء الحدث، كما تم إخلاء بنايتين سكنيتين مجاورتين لضمان سلامة السكان.

واضاف مدير إدارة المراكز أن عمليات التبريد جارية حالياً في موقع الحريق مع بدء التحقيق والمعاينة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بالتعاون مع الشرطة.

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