عامل نظافة يسرق صاحب شركة ويتصل به ليعتذر!

المصدر: دبي - رامي عايش

تلقى صاحب شركة، آسيوي الجنسية، اتصالاً هاتفياً من عامل تنظيف لديه، للاعتراف له بسرقته مبلغاً من المال كان قد وضعه الأخير في درج مكتبه عدة أيام لإيداعه في البنك، طالباً منه مسامحته وتقبل عذره الذي دفعه لمد يده على مال الغير.

وتفيد التفاصيل الواردة في هذه الواقعة التي نظرتها الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم، بأن صاحب الشركة، استلم 7300 درهماً من محاسبه احتفظ بها في درج مكتبه، ولما تفقدها بعد خمسة أيام لإيداعها في البنك، لم يجدها، فاستدعى جميع الموظفين للسؤال عنها، إلا أن أحداً لم يعترف له، بمن فيهم عامل التنظيف، فهددهم بإبلاغ الشرطة للتصرف والتحقيق في الموضوع.

وبحسب إفادة المجني عليه في التحقيقات، فإنه وبعد مغادرته مقر الشركة في ذاك اليوم، تلقى اتصالاً من عامل تنظيف أخبره فيه بأنه هو من سرق المبلغ، وقدم له الاعتذار عن فعلته، قبل أن يحضر إلى مكتبه في اليوم التالي، ويبرر له السبب الذي دفعه للسرقة، مدعيا بأنه احتاج مبلغاً من المال لتسديد ديون اقترضها من زملائه لعلاج والدته، وأنه قام صرف كامل المبلغ في عملية السداد.

وأحالت النيابة العامة العاملة البالغ منا لعمر 27 عاماً، المحكمة الجزائية متهمة إياه بسرقة المبلغ المذكور أثناء قيامه بمهام عمله في تنظيف مكتب صاحب الشركة.

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