مدرس خمسيني يهتك عرض تلميذة خلال درس خصوصي

المصدر: دبي-رامي عايش

اتهمت النيابة العامة في دبي مدرسا عربيا في الخمسين من عمره بهتك عرض تلميذة خليجية، داخل معهد خاص للتقوية بالدروس.

وأحالت النيابة المتهم اليوم إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي بتهمة هتك العرض بالإكراه بحق التلميذة البالغة من العمر 14 عاما.

وشهدت المجني عليها في التحقيقات، بانتسابها للمعهد المشار اليه في ملف الدعوى، لتتقوى في مادة علمية يدرسها المتهم، وفي يوم الواقعة التي جرت في شهر أكتوبر الماضي، تعرضت لهتك عرض من قبل المدرس المذكور الذي امسك بيدها وتحسسها "بطريقة مرعبة"، مشيرة الى ان هذه الواقعة ليست الأولى، "فقد فعلها في مرات سابقة".

وأضافت التلميذة ان المدرس كان يتغزل بها ويطلب منها الجلوس بجانبه، الا أنها كانت ترفض، ثم اخبرت والديها بواقعة هتك العرض الأخيرة التي تم فيها فتح بلاغ بحق المتهم.

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