إحالة مندوب إلى «جنايات دبي» لاستيلائه على أموال مؤسسة

المصدر: (دبي - البيان)

أحالت نيابة الأموال العامة بنيابة دبي، مندوب علاقات عامة إلى محكمة الجنايات عن تهمة الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة عامة والأضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وذلك بأن استغل وظيفته للاستيلاء على قرابة 44 ألفاً و600 درهم.

وأفاد المستشار سالم أحمد بن خادم رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، أنه بحسب تحقيقات النيابة تبين أن المتهم يعمل لدى شركة، عائدة لمؤسسة عامة في دبي، بمهنة مندوب علاقات عامة، وتتمثل طبيعة عمله كمندوب علاقات في تخليص معاملات الشركة لدى الدوائر المختلفة بكافة أنواعها واستلام مبالغ مالية من الشركة لإنجاز تلك المعاملات وإبراز الإيصالات الخاصة بإنجاز تلك المعاملات لقسم الحسابات الخاص بالشركة، مفيداً أن الشركة «المجني عليها» أبلغت عن المتهم الذي كان على رأس عمله كمندوب وتم تسليمه مبلغاً وقدره 44671 درهماً على دفعات مختلفة من قبل قسم المالية حسب النظام المتبع بالشركة لإنجاز معاملات الشركة، وعند إجراء التدقيق الداخلي من القسم المختص أقر بأنه تصرف بالمبالغ وطلب إمهاله أسبوعاً لسداد المبلغ الذي قام باختلاسه وبناء عليه تم إبلاغ مركز الشرطة المختص.

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