إنقاذ 9 أشخاص علقوا في وادي نقب برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أنقذ رجال قسم الإسعاف والإنقاذ التابع لإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة 9 أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية علقوا في وادي نقب برأس الخيمة وبمساعدة بعض الأهالي.

وأوضح العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود 9 أشخاص عالقين داخل وادي نقب، وعلى الفور تم تشكيل فريق إنقاذ متخصص للمهام الجبلية برئاسة النقيب عبدالله جاسم الزعابي رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بالإنابة، وتم تحديد موقع البلاغ ومباشرة الاتجاه إليه والبدء في عملية البحث حتى منتصف الليل دون الوصول إليهم واستمرت عمليات البحث حتى الساعات الأولى من الصباح، ولكن دون جدوى، بسبب شدة ووعورة التوغل بسبب تضاريس المنطقة.

وأضاف: «تمت الاستعانة بأحد الأهالي من سكان منطقة وادي نقب، لإرشاد فريق البحث والإنقاذ على الطريق المختصرة لدخول الوادي مشياً على الأقدام، وذلك لوعورة الوادي وصعوبة وجود طريق سالك لسير المركبات أو الآليات عليه، وبعد المسير والبحث لما يزيد على 13 ساعة، تم العثور عليهم، وقد تعرضوا للإنهاك والإعياء نظراً لسيرهم مسافات طويلة لمدة يوم كامل مع انقطاع طعامهم وشرابهم، وتم تقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والعون والمساعدة لهم وإنقاذهم، من قبل رجال الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، وتسليمهم للإسعاف الوطني، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لهم والتأكد من سلامة صحتهم».

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