خصـم 30% على قيمة مخالفات "راقب" في رأس الخيمة

المصدر: وام

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة جديدة لتخفيض قيمة المخالفات البيئية التي حررها مفتشو دوريات "راقب" البيئية بنسبة 30% خلال شهر ديسمبر الحالي وذلك بمناسبة اليوم الوطني 49 للدولة.

وقال سعادة المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إن المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة لإدخال السعادة على المتعاملين وأفراد المجتمع وتأتي تحفيزا وتسهيلا على المخالفين لتسديد قيمة المخالفات المسجلة ضدهم خلال شهر ديسمبر الجاري .. مؤكدا أن الهدف الرئيسي من مخالفات "راقب" هو توعية أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها وعدم تشويه المظهر الجمالي للإمارة التي تشهد إقبالا كبيراً على مدار العام من الأهالي والسياح.

وأشار إلى نجاح الدائرة في تطوير دوريات "راقب" البيئية منذ إطلاقها لتوفير الحماية للمناطق الطبيعية ضد السلوكيات الخاطئة من المخالفين والمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة حيث يحمل مفتشي الدوريات صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين وتسجيل مخالفاتهم مباشرة.

وأضاف الحمادي أنه تم تحرير مخالفات في شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين بلغ عددها 1134 مخالفة بيئية وتركزت أغلب المخالفات في المناطق السياحية والشاطئية والبرية مثل جبل جيس والمعمورة والمعيريض ويتم توزيع دوريات "راقب" حسب تقسيم جغرافي للامارة على سبع مناطق وتشمل كافة مناطق رأس الخيمة.

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