بعد بحث استمر ليوم كامل.. شرطة رأس الخيمة تنقذ 9 أشخاص علقوا في وادي نقب

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ رجال قسم الاسعاف والانقاذ التابع لإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة (9) أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية علقوا في وادي نقب برأس الخيمة وبمساعدة بعض الأهالي.

‎حيث أوضح العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود (9) أشخاص عالقين داخل وادي نقب، وعلى الفور تم تشكيل فريق انقاذ متخصص للمهام الجبليه برئاسة النقيب عبد الله جاسم الزعابي رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بالإنابة، وتم تحديد موقع البلاغ ومباشرة الاتجاه اليه والبدء في عملية البحث حتى منتصف الليل دون الوصول إليهم

واستمرت عمليات البحث حتى الساعات الأولى من الصباح، ولكن دون جدوى، بسبب شدة ووعورة التوغل بسبب تضاريس المنطقة.

‎وأضاف تمت الإستعانة بأحد الأهالي من سكان منطقة وادي نقب، لإرشاد فريق البحث والإنقاذ على الطريق المختصرة لدخول الوادي مشياً على الاقدام، وذلك لوعورة الوادي وصعوبة وجود طريق سالك لسير المركبات أو الآليات عليه، وبعد المسير والبحث لما يزيد عن (13) ساعة من الزمن، تم العثور عليهم، وقد تعرضوا للإنهاك والإعياء نظراً لسيرهم مسافات طويلة لمدة يوم كامل مع انقطاع طعامهم وشرابهم، وتم تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والعون والمساعدة لهم وانقاذهم، من قِبَلِ رجال الإسعاف والانقاذ بشرطة رأس الخيمة، وتسليمهم للاسعاف الوطني حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لهم والتأكد من سلامة صحتهم.

‎وناشد سعادة العميد الدكتور محمد الحميدي، أفراد الجمهور، بضرورة الاتصال والتواصل مع الشرطة واعلامها عن معلوماتهم واتجاه رحلاتهم الجبلية قبل التوجه إلى الوديان والمناطق الجبلية، مؤكداً ضرورة تجنب ارتياد المناطق الوعرة والتوغل في الوديان لضمان سلامة الأرواح من خطر التعرض إلى ضياع الطريق والولوج بين التضاريس شديدة الوعورة التي يصعب الوصول إليها والتي قد تعرض حياة مرتاديها إلى الخطر بسبب طبيعتها القاسية وصعوبة وصول المنقذين والمسعفين إليها، مما يحول دون تحقيق المنقذين والمسعفين للاستجابة السريعة ، شاكراً ومشيداً بعدد من أهالي منطقة وادي نقب الذين كان لهم الدور الإيجابي والحسن الوطني الأمني العالي وكذلك بجهود فريق البحث والإنقاذ الذي تولى عملية الانقاذ بكفاءة وجدارة واقتدار، مثمناً قوة صبرهم ومدى شعورهم بالمسؤولية المجتمعية اتجاه الجمهور، وإصرارهم على اتمام المهمة على اكمل وجه من الدقة والكفاءة وإن استمرت عملية البحث ليوم كامل.



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