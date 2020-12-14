شرطة رأس الخيمة تنقذ أوروبيين تعرضا لإصابات خلال رحلة جبلية

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكّن رجال قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ شخصين من الجنسية الأوروبية، تعرضا لبعض الإصابات خلال رحلة جبلية في "منطقة شحة" برأس الخيمة، أثناء ممارستهما لرياضة تسلق المرتفعات والقمم واستطلاع مناظر السلاسل الجبلية في الإمارة.

وأوضح العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود سائحين أوروبيين عالقين في في منطقة " شحة " مع تعرضهم لبعض الإصابات، على الفور تم تحريك إحدى الطائرات العمودية "هيلكوبتر" التابعة لقسم جناح الجو إلى موقع البلاغ، وتم مسح المنطقة الجبليّة، والعثور عليهما، وتقديم كافة الإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم والتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.

ومن جانبه دعا العقيد طيار سعيد اليماحي، سيّاح الإمارة وكافة أفراد المجتمع، إلى أخذ الحيطة والحذر.

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