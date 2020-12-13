شرطة أبوظبي: 400 درهم غرامة مضايقة المركبات الأخرى وعدم ترك مسافة أمان

المصدر: وام

دعت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية السائقين إلى ضرورة الالتزام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات موضحة أن عدم الالتزام يزيد من خطورة وقوع الحوادث واعتبرت ان ترك مسافة أمان سلوك وثقافة حضارية لقيادة آمنة.

وحذرت من خطورة قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار موضحة أن مثل هذه المضايقات تؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية مما يضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.

وذكرت ان اولويتها الاستراتيجية تركز على جعل الطرق أكثر أماناً بتطبيق لوائح السلامة المرورية وزيادة الثقافة المرورية، وخفض عدد الحوادث المؤدية للوفيات والاصابات البليغة.

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