خلال دقيقتين.. سرقة 60 ألف درهم من مركبة بعد نزول سائقها

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم، شابين أفريقيين، بتهمة استهداف عملاء البنوك، وملاحقتهم سراً، واستغلال الفرصة المناسبة للهجوم عليهم، وسرقة الأموال التي في حوزتهم، مشيرة إلى تورطهما في سرقة 60 ألف درهم من أحد المناديب بعد خروجه من بنك صرف منه شيكا بالقيمة المذكورة.

وبينت التحقيقات أن المتهميْن رصدا خروج المجني عليه من أحد البنوك، ثم تتبعا خط سيره بينما كان يقود مركبته، ولما توقف بالقرب من أحد المتاجر، ونزل للتبضع منه، توجها إلى سيارته، وحطما إحدى نوافذها باستخدام قضيب حديدي، واستوليا على المبلغ الموصوف.

وقال "العميل" في محضر التحقيقات، إنه صرف شيكا بقيمة 60 ألف درهم من أحد البنوك في منطقة القوز، ثم عاد الى سيارته وتوجه بها إلى متجر في المنطقة عينها، حيث أوقفها في المواقف الخاصة، ونزل منها بعدما أحكم إغلاق الأبواب والنوافذ، وبعد نحو دقيقتين، سمع صوت تحطيم في الخارج، وعلى الفور رجع لتفقد مركبته ليكتشف أن زجاج نافذة باب السائق قد تعرض للتلف والتحطيم، وأن المبلغ الذي تركه في السيارة تمت سرقته. فسارع إلى إبلاغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض عليهما بعد هروبهما من المكان باستخدام سيارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز