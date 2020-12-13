شرطة رأس الخيمة تضع اشتراطات جديدة لنيل رخصة القيادة

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع تطلعات وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة لكل من يعيش في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأمن والسلامة، ومتابعة حثيثة من سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، لضبط أمن الطرق في إمارة رأس الخيمة.

أعلنت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وضعها لبعض الاشتراطات المرورية على مستوى التدريب والتأهيل لاجتياز اختبارات فحص السائقين في جميع فئات ومستويات الفحص (المركبات الثقيلة، والمركبات الخفيفة، والحافلات الثقيلة، والدراجات الناريّة).

وذلك لتحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية، وبالتالي ضمان سلامة طرقات الإمارة بصورة عامة.

حيث أوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أنه تم اشتراط مجموع (15) حصة تدريبية إلزامية للتأهيل قبل الحصول على رخص قيادة في جميع فئات الآليات.

(المركبات الثقيلة، والمركبات الخفيفة، والحافلات الثقيلة، والدراجات الناريّة) مع تطبيق نظام الحصص التدريبية الليلية للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة للمركبات الخفيفة، بحيث يتم تدريب المتقدمين لطلب رخصة القيادة الخفيفة خلال الفترة الليلية وتأهيليهم للتمكن من السياقة خلال الليل قبل اجتياز اختبار الفحص، وذلك بهدف صقل أداء وقدرات السائقين وتأهيلهم التأهيل التام على القيادة أثناء الليل للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات السائقين، وكافة مستخدمي الطريق.

وتأتي هذه المبادرة، انطلاقاً من حرص إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، على النهوض بالعمل المروري نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 ، المتمثلة في تعزيز أمن وسلامة الطرق عبر تقديم أفضل فرص التحسين والتطوير للارتقاء بالسلامة المرورية.

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