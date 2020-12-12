"شرطة أبوظبي": 500 درهم غرامة لغير الملتزمين بإعطاء الأولوية للمشاة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإعطاء أولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها.

وأضحت شرطة أبوظبي أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين تصل إلى الغرامة 500 درهم و6 نقاط مرورية.

وأكدت قيادة الشرطة أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة. وحثت السائقين على الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم وفي المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ومنحهم الأفضلية في العبور.

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