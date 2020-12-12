إلزام ولي أمر بسداد متأخرات مدرسية تخلّف عن سدادها منذ عامين

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام ولي أمر طالبة بأن يؤدي لمدرسة خاصة مبلغ 10 آلاف و290 درهماً قيمة متأخرات رسوم دراسية عن العام الدراسي (2018/‏2019)، وألزمته الرسوم والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام مدرسة خاصة «الشاكية» بإقامة دعوى قضائية، ضد ولي أمر، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف و290 درهماً مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المشكو عليه ألحق ابنته بالمدرسة المدعية وقد ترصد في ذمته مبلغ 10 آلاف و290 درهماً عبارة عن رسوم مدرسية لم يقم بسدادها.

وخلال نظر الدعوى، حضر ممثل عن المدرسة (الشاكية)، وتخلّف المدعى عليه «ولي الأمر» عن الحضور، رغم تبين إعلانه بصحيفة الدعوى بطريق النشر وعن طريق الرسائل النصية، وقدم الحاضر عن المدعية صورة من إقرار واستمارة تسجيل الطالبة. وأوضحت المحكمة، أن الشاكية، قد ركنت في إثبات دعواها إلى إقرار واستمارة تسجيل الطالبة والذي قد جاء مذيلاً بتوقيع منسوب لولي أمر الطالبة «المدعى عليه» فيكون حجة عليه.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ عشرة آلاف ومائتين وتسعين درهماً مع إلزامه الرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز