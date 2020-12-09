دفاع مدني دبي يسيطر على حريق مركبة بدون إصابات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق مركبة على شارع جميرا بدون إصابات فيما احترقت السيارة بالكامل.

وتفصيلاً أفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أنه ورد بلاغ الساعة السابعة مساء اليوم عن وجود حريق في مركبة على شارع جميرا بالقرب من حديقة الحيوانات وعلى الفور تم إبلاغ مركز الاتحاد ووصلت الفرقة في غضون 6 دقائق فقط وعند وصولها تبين ان الحادث عبارة عن احتراق المركبة بالكامل ولا توجد اصابات، وتمت السيطرة والتبريد في غضون 7 دقائق فقط وفقا لإشارة من قائد السيارة يفيد بانتهاء الحادث وتم تحويل المركبة الى الجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق.

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