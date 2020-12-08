من حق الواهب الرجوع عن «الهبة» في حال رزق بأبناء جدد

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أيدت محكمة أبوظبي الابتدائية أحقية أم في الرجوع عن «هبة» قطعة أرض سكنية وهبتها لابنتها بعد أن رزقت بأبناء آخرين، مؤكدة أن رزق الواهب بمولود بعد الهبة يعد سبباً مقبولاً للرجوع فيها.

وتعود التفاصيل إلى أن المدعية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإثبات رجوعها عن «هبة» أرض سكنية وهبتها لابنتها سابقاً، وإعادة تسجيلها باسمها مجدداً، موضحة أنها وهبت ابنتها الأرض السكنية وبعدها رزقت بأبناء آخرين ولذا ترغب في العودة عن الهبة لمصلحة العائلة، وقدمت إقرار الهبة الصادر سابقاً ومخططاً للعقار.

وفي تداول الدعوى حضر والد الابنة بصفته «المدعى عليه» والولي على ابنته القاصر وأكد عدم ممانعته في الرجوع عن الهبة لما فيه مصلحة للعائلة والأبناء.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يعد سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع فيها أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين لاحقاً أنه حي، وأنه يجوز للأب أن يسترجع من ولده ما وهبه ويجوز للأم أيضاً أن تسترجع من ولدها ما وهبته إذا لم يكن يتيماً، وإن كان يتيماً فلا يجوز لها أن تسترجع منه ولو طرأ اليتم بعد الهبة.

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