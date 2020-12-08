«البلاي ستيشن» يتسبب في إنــهاء عـــــلاقة زوجية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أدى خلاف أسري نشب بين زوجين على خلفية قيام الزوج بقضاء أوقات طويلة في لعب «البلاي ستيشن» في وصول قطار العلاقة الزوجية لمحطته الأخيرة، وتم الانفصال بينهما بالتطليق بين الطرفين.

وحذر الدكتور سعيد سالم الدرمكي، موجه أسري في دائرة القضاء في أبوظبي، من إمكانية وقوع اختلال في مفهوم الأولويات لدى بعض الأسر، وقال: «إذا كانت أسرتي هي الأولوية الأولى فإن الأولويات الأخرى تأتي في المراتب التالية، ولكن اليوم نرى أن فئة قليلة من الناس لديهم أشياء غير مهمة، أصبحت مقدمة على أي شيء آخر».

وحدد خلال مداخلة إذاعية، 3 عوامل رئيسية تسهم في حال الالتزام بها في حل أكثر من 90% من الخلافات الزوجية، وهي: حسن الاختيار، والاستعداد لدخول هذه الأسرة، وأداء الواجبات والحقوق المنوطة بكل واحد منهم تجاه الآخر.

وتطرق إلى النهج والدور الذي تقوم به دائرة القضاء في أبوظبي، للحفاظ على تماسك الأسرة عبر إطلاقها حزمة من المشاريع التي تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة وترابطها، مؤكداً في الوقت نفسه حرصها على فتح أبوابها لتواصل وحل كافة التحديات التي قد تواجه الأزواج وفق برامج يشرف على تنفيذها نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

كما حذر الأزواج من الوقوع فيما يسمى بـ«التخبيب» والذي يتمثل في استعانة الزوج أو الزوجة بصديق «مطلق» طالباً النصح في أحد الخلافات الزوجية، حيث يتظاهر هذا الصديق بتقديم النصائح، لكنه يستهدف إفساد حياته الزوجية والوصول بها إلى الانفصال عبر الطلاق بين طرفيها.

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