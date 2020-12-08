رصد مخالفة الهاتف وحزام الأمان آلياً بأبوظبي في يناير

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إنجاز نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث بإطلاق نظام «Vast» الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء القيادة والذي سيبدأ العمل به من الأول من يناير المقبل.

ويأتي النظام بهدف تعزيز مستويات الأمان والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق والسائقين والركاب وزيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي وتمكين حكومة رقمية مبتكرة وفعّالة.

وطورت شرطة أبوظبي منظومة الرادارات الخاصة والتي تقوم بالتقاط صور عالية الدقة وتحت ظروف مختلفة، حيث تعمل الكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه الصور ورصد إذا كان السائق لا يستخدم حزام الأمان أو يستخدم الهاتف. ويعمل النظام على إرسال إشعار للسائقين المخالفين عبر الرسائل النصية القصيرة تحثهم على تصحيح السلوك في وقته أثناء القيادة.

حكومة رقمية

وأوضح المهندس محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية «أن تعاون الهيئة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي يأتي في إطار المساعي الرامية إلى الاعتماد على عمليات تحليل البيانات والاستفادة من أحدث التقنيات لتمكين منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصّصة، ومتكاملة وآمنة».

ومن جانبه قال اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي: إن شرطة أبوظبي مستمرة في جهودها الهادفة إلى تعزيز مستويات ممارسات القيادة المرورية الآمنة وحماية الأرواح البشرية، بتطبيق قوانين وأنظمة وقواعد المرور، لافتاً إلى أن التعاون المشترك مع هيئة أبوظبي الرقمية يعزز الرؤية الرامية إلى ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.

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