وفاة شخص إثر تصادم دراجتين مائيتين وشرطة دبي تدعو إلى الالتزام بتعليمات السلامة

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع أمس حادث تصادم بين دراجتين مائيتين بالقرب من نخلة جميرا أدى إلى وفاة قائد إحداها وإصابة الآخر.

وقال العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، إن حادث التصادم وقع نتيجة الإهمال وعدم الانتباه أثناء قيادة الدراجة المائية، ما أسفر عن حالة وفاة وإصابة، داعياً مستخدمي الدراجات المائية إلى التقيد بتعليمات السلامة البحرية والالتزام بالسرعات الآمنة مع الحفاظ على مسافة كافية بينهم وبين الوسائل البحرية الأخرى وقيادتها بطريقة آمنه بعيداً عن الطيش والتهور، منوها بتحمل المسؤولية الجزائية لكل من يتسبب في إصابة أو وفاة شخص أو إلحاق الضرر بممتلكات الآخرين.

وأكد العقيد المدحاني على الجاهزية العالية لمركز شرطة الموانئ للتعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، وعلى مدار 24 ساعة، تماشياً مع توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مبيناً أن المركز يوزع دورياته المختلفة في كافة الأماكن البحرية لضمان سلامة مرتادي البحر.

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