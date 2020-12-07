شرطة الشارقة تدعو إلى الاستفادة من فترة تخفيض المخالفات

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين وأصحاب المركبات ممن عليهم مخالفات مرورية للاستفادة من مهلة قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50% التي أعلنتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

وطلبت شرطة الشارقة من المخالفين، المسارعة بتسوية أوضاعهم، والاستفادة من القرار، وتسديد ما عليهم من مخالفات مرورية.

ونوهت القيادة بأنه يمكن تسديد المخالفات عن طريق تطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)، وأجهزة (سهل) المنتشرة في "12" موقعاً بالإمارة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

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