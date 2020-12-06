ضبط تاجر ورجل أعمال عليهما مطالبات بـ77 مليون درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف العميد الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، أنه تم ضبط اثنين من الجنسية الآسيوية عليهما مطالبات بقيمة 77 مليون درهم في قضيتين مختلفتين، الأولى لرجل أعمال مطالب بـ48 مليون درهم عبر تحرير 28 بلاغاً ضده، والثانية لتاجر مطالب بـ29 مليون درهم نظير معاملات تجارية.

وقال العميد تهلك لـ«البيان» إنه تم ضبط 3700 متهم في كافة القضايا المسجلة منذ بداية العام الجاري، بالتعاون مع مختلف الإدارات وأجهزة الشرطة في الدولة وعبر برنامج «الفرق الأمنية» أو ما يطلق عليه «بوصلة نايف».

وأشار العميد تهلك إلى أن برنامج «التحليل الأمني» حقق نتائج إيجابية عبر التنبؤ الذكي وساهم في خفض نسب الجريمة في المنطقة واختفاء جرائم مقلقة.

وأفاد تهلك بأن البرنامج التقني المُدعم بإمكانيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تحديد وربط جرائم معينة بجنسيات محددة، منها جنسيات متخصصة في النشل عن طريق قص الجيب وتبين أنهم من الجنسية العربية، فيما تخصصت الجنسيات الأفريقية في السرقة عبر الركل أو الدفع، وكذلك سجلت سرقات المحال باستخدام العنف للجنسيات من شرق آسيا.

وأكد تهلك أنه لم يتم تسجيل سوى جريمتين مجهولتين في مركز اختصاص نايف منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أن الجريمتين المجهولتين تمثلتا في قضية سرقة تم الإبلاغ عنها بعد وقوعها بعدة أشهر نظراً لأن المبلغة كانت خارج الدولة، حيث جارٍ العمل عليها وتحديد هوية مرتكبها، حيث تمت سرقة مبالغ ومصوغات بقيمة 10 آلاف درهم، والقضية الأخرى تمثلت في سرقة خزنة محل تجاري ليلاً عن طريق كسر القفل والحصول على مبلغ 6 آلاف درهم، حيث تم التنبيه على أصحاب المحال بعدم ترك أي أموال في خزينة الكاشير في المحل، منوهاً إلى أنه تم تحديد هوية المتهم وتعميم مواصفاته للقبض عليه.

حملات

ولفت مدير مركز شرطة نايف إلى أنه يتم إطلاق العديد من الحملات التوعوية بناءً على مؤشر البلاغات المقلقة، حيث تم القضاء على بلاغات سرقة البضائع المتروكة على الأرصفة، كما تم تغيير بعض الكاميرات القديمة وإضافة أخرى في نقاط رؤية حيوية، منوهاً بأنه يتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة المحال التجارية في المنطقة وكذلك الجمهور.

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