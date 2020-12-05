شرطة الشارقة تتلقى 20 ألف مكالمة خلال عطلة اليوم الوطني الـ 49

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

سجلت الحوادث المرورية بإمارة الشارقة، خلال العطلة الرسمية لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، (صفر) وفيات، فيما تلقى مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية عدد ( (20282) ) مكالمة هاتفية ما بين الطارئة، وغير الطارئة.

وذلك بحسب ما صرح العقيد جاسم بن هدة السويدي مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية تعاملت مع 17 ألفاً و293 مكالمة هاتفية خلال العطلة من خلال الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 2989 مكالمة غير طارئة على الرقم (901)، والتي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة. كما أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة صنفت حسب أهميتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، فصنفت البلاغات إلى جنائية ومرورية وطارئة وغير طارئة؛ حيث تم التعامل مع كافة البلاغات وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص حسب نوع وطبيعة كل بلاغ.

حرص

وأكد العقيد السويدي حرص كافة العاملين في غرفة العمليات على سرعة الاستجابة في التعامل مع البلاغات، مناشداً أفراد الجمهور بالاتصال على الرقم «999» المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة، والاتصال على الرقم «901» للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة، مشيراً إلى أن المكالمات غير الطارئة تتسبب في إهدار الوقت والجهد المخصص لأفراد الجمهور الذين يحتاجون المساعدة.

جهود

من جهته قال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات ان الإدارة بذلت جهوداً مضاعفة، لتعزيز السلامة المرورية على الطرق، من خلال نشر الدوريات بصورة مكثفة، والتي شملت دوريات الطرق الداخلية، والخارجية، والإسناد، لتأمين تنقل مستخدمي الطرق خلال العطلة الرسمية، وخاصة عند المتنزهات العامة لمنع ارتكاب المخالفات المرورية التي قد تحدث نتيجة للكثافة المرورية ، مبينا أن الإدارة تعاملت مع كافة الحوادث المرورية، والتي نتج عنها إصابات تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة، ولم ينتج عنها أي وفيات ، كما أن معظم الحوادث وقعت بسبب السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق، داعياً مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والقيادة بحرص وتأنٍ، وعدم قيادة المركبة بصورة خطرة، حفاظاً على السلامة العامة.

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