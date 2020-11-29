"جمارك الشارقة" تنجز 2521 ضبطية مخدرات خلال 10 أشهر

المصدر: وام

أشاد معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، بجهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الجمركية بالإمارة ودورها في حماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.

وكانت جمارك الشارقة قد نجحت مؤخراً في ضبط محاولة تهريب شحنة من مادة الكريستال المخدرة يصل وزنها إلى 123 كيلوجراماً إلى الدولة عبر أحد المنافذ البحرية من خلال إخفائها أسفل حاوية "بَراد" تحمل فواكه وخضروات قادمة من إحدى الدول الآسيوية بهدف ترويجها داخل الدولة.

وعند تفتيش البراد أو الحاوية اشتبه مفتشو جمارك الشارقة بوجود خلل في توزيع البضاعة داخل البراد، كما تبين وجود آثار لحام في الأرضية، فتم فتحها ليكتشف المفتشون وجود 5 صناديق حديدية مخبأة تحتوي على مخدر الكريستال بوزن 123 كيلوجراماً.

وأضاف معالي علي سعيد النيادي أن جمارك الشارقة تأتي في مقدمة الإدارات الجمركية في الدولة من حيث عدد ضبطيات المخدرات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، حيث بلغ عدد الضبطيات التي قامت بها جمارك الشارقة خلال تلك الفترة 2521 ضبطية مواد مخدرة، بنسبة 63% من إجمالي عدد ضبطيات المخدرات التي قامت بها جمارك الدولة وعددها 3995 ضبطية في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر 2020.

وأضاف معاليه: "تعكس أرقام ومؤشرات الضبطيات التي يقوم بها قطاع الجمارك في الدولة مدى خطورة عمليات الاستهداف التي تقوم بها عصابات تهريب المخدرات لأبناء المجتمع الإماراتي، كما أنها تعكس في الوقت ذاته مدى يقظة قطاع الجمارك بالدولة وأهمية الدور الكبير الذي يقوم به في مكافحة تهريب المخدرات".

ولفت معالي علي سعيد النيادي إلى أن يقظة وكفاءة مفتشي جمارك الشارقة وتطور مستوى الأداء في المنافذ الجمركية بإمارة الشارقة يلعب دوراً مهماً في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتحقيق مبادئ رؤية الإمارات 2020 من خلال دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري للدولة مع دول العالم، فضلاً عن حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره.

وتضم إمارة الشارقة عشرة مراكز جمركية تقدم خدماتها عند المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، من بينها أربعة مراكز بحرية هي جمارك ميناء خالد، وجمارك الخور، وجمارك الحمرية، وجمارك خورفكان، و3 مراكز جوية بمطار الشارقة الدولي هي جمارك الركاب وجمارك الشحن الجوي وجمارك المنطقة الحرة، إضافة إلى مركز جمارك خطم الملاحة البري مع سلطنة عمان ومركز جمارك البريد وسط مدينة الشارقة ومركز جمرك الحاويات في المنطقة الصناعية.

وقال معالي علي سعيد النيادي إن جمارك الشارقة تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق النسبة المستهدفة لقطاع الجمارك بالدولة في مؤشر زيادة نسبة ضبطيات المخدرات على مستوى الدولة، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الجمارك على مستوى الدولة في هذا المؤشر خلال عام 2019 حوالي 39%.

وأكد معاليه أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات يقف بالمرصاد لعصابات الجريمة المنظمة، حيث تتميز العناصر البشرية العاملة فيه بالكفاءة والمهارة اللازمة لكشف أية محاولة إجرامية تستهدف استقرار المجتمع والإضرار بمستقبل أبنائه عبر تهريب المخدرات والمواد الخطرة.

وأشار معاليه إلى حرص الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية على تدريب ودعم المفتشين والمراقبين الجمركيين في المنافذ البرية والبحرية والجوية والبريد بالدولة بأحدث المهارات والأجهزة والمعدات التي تمكنهم من ضبط عمليات التهريب في مهدها وتوجيه ضربات مؤثرة لعصابات التهريب المنظمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز