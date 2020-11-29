38 % انخفاضاً إصابات الحوادث المرورية في رأس الخيمة

أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة ببرامج ومبادرات التوعية الأمنية التي ينظمها فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة رأس الخيمة، حيث حققت رأس الخيمة انخفاضاً في الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2020 مقارنة بالعام المنصرم 2019، بنسبة 38%، فيما كانت نسبة الوفيات 50%.

من جانبه أكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن مشكلة الحوادث المرورية والإصابات الناتجة عنها، تعد من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه المجتمع.

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