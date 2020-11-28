السيطرة على حريق خارج مطعم بدبي مول خلال 5 دقائق بدون إصابات

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، من السيطرة على حريق نشب في شجرة زينة (مزهرية) خارج (مطعم هوكا) في دبي مول.

وقال مصدر في الدفاع المدني لـ "البيان" إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي في الساعة 7:43 من مساء اليوم يفيد بنشوب حريق في شجرة زينة (مزهرية) خارج (مطعم هوكا) في دبي مول حيث وصلت فرقة الاطفاء من مركز إطفاء زعبيل إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق .

وتمكنت فرقة الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في وقت قياسي لم يتجاوز الـ 5 دقائق دون وقوع إصابات.

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